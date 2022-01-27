疫情導致海外交換生計畫停擺近兩年，新年度一開始，包含北京人民大學、上海同濟大學、南京大學等大陸名校，紛紛通知台生赴陸交換許可，大批台生也在近日飛抵大陸，待完成隔離，便能展開期待已久的大陸校園生活，當中不少學生直說，非常高興能成行，「再不去，就沒機會了！」

據了解，大陸多所知名大學在元旦期間通知台灣姊妹校，正式啟動已停擺將近兩年的交換生計畫。在台灣方面，包含世新大學、文化大學、銘傳大學、中興大學等公私立大專校院，都收到大陸大學的來函通知。另外甚至像是歐美與韓國，也展開姊妹校交換生，不少台生都已前往申請學校。

世新大學副校長李功勤表示，收到大陸姐妹校來函後，便隨即通知同學們，「同學參與度也非常之高，並且有家長的強烈支持，充分反映兩年的疫情與外在世界的隔離之解放。」

世新大學女大四生小C指出，出國交換是她求學生涯當中的最大夢想，考量到歐美學校的語言門檻高，還有學費與生活費昂貴，因此決定到大陸大學交換，而她所申請的學校是北京人民大學。

小C提到，她對媒體產業有興趣，因此向北京人民大學新聞學院申請當交換生；同時也認為，大陸新媒體十分發達，再加上平時又喜歡看大陸連續劇，不排除屆時到相關公司實習，盼能藉此體驗在大陸影視產業工作的機會。

論及到大陸交換延後許久，小C說，早在兩年前便申請，無奈受疫情影響而中斷，「到底能不能去，那時壓力超大，只能苦苦久候」，沒想到去年12月31日收到人民大學的回覆，確定錄取，很快成行，順利在1月21日飛往北京。

另一名申請到上海同濟大學交換的世新女大三生小寧說，過去曾到訪過上海，對大陸留下了很好的印象，同樣在苦等兩年之後，終於在今年元旦收到同濟大學的通知，「再不去就沒有機會了」，很快速地完成相關行政流程，已在1月18日抵達上海。

李功勤認為，特別針對陸校開放台生前往交換，不僅顯示兩岸關係在教育交流這一塊有改善的跡象，更象徵大陸重視對台交流之外，也對自己的防疫措施更有信心了。

李功勤呼籲，台灣務必把握此契機，在國人疫苗覆蓋率達7成後，也能適度開放邊境，讓包括大陸在內低風險國家交換生入境，以教育和文化提升台灣的透明度與區域穩定繁榮。