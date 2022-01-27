疫情再次升溫，餐廳提供外帶、外送服務已成為常態。產物業者提醒商家，務必要投保「產品責任保險」，才能將內用、外帶食品的風險一併納入保障範圍。

許多人以為，投保了「公共意外責任保險」並加保食品中毒附加條款，就可轉嫁食品不潔或出問題的風險，南山產險表示，其實，公共意外責任保險的保障範圍僅限「營業處所內」，並不保障外帶餐飲所導致的食物中毒風險。因此，務必要投保「產品責任保險」才能將內用、外帶食品的風險一併納入保障範圍。

「產品責任保險」主要在於產品責任保險是保障因「產品」缺陷，例如因食材汙染導致顧客食物中毒、外帶包裝設計不良導致顧客受傷，或使用說明未標示清楚導致意外發生……等風險而需負擔賠償責任；而「公共意外責任險」是保障在「營業處所內」發生意外事故，導致第三人體傷或財物損失，依法應負的賠償責任。因此，南山產物建議餐飲業者要同時投保「產品責任保險」和「公共意外責任險」，打造完整的風險防護網，確保營運不受一時的疏忽或意外而蒙受損失。