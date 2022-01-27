2021年全球股市表現佳，投資人也瘋ETF，推升各家投信ETF的受益人數及規模。據CMoney統計，2021年ETF發行商受益人成長率前五大為中信投信（1681％）、富邦投信（229％）、國泰投信（127％）、元大投信（36％）、群益投信（17％）。

若就規模成長率來看，前五大為富邦投信（37％）、中信投信（25％）、國泰投信（24％）、元大投信（20％）、群益投信（2％）。

中信投信總經理張浴澤表示，2021年中信投信一口氣推出6檔ETF，包含台灣首兩檔ESG概念之債券ETF（中信ESG投資級債ETF、中信低碳新興債ETF）、首檔陸股高股息型ETF（中信中國高股息ETF）、首檔半導體ETF（中信關鍵半導體ETF）及元宇宙概念的科技趨勢多重資產基金等，是2021年開發新品相對積極的資產管理公司。且由於中信中國高股息ETF受投資人青睞，中信投信後發先至，一躍成為陸股ETF資產管理規模最大的投信。

富邦投信指出，2021年富邦投信ETF受益人數大幅成長主要來自於2021年度發行5檔新ETF商品，截至2021年底，富邦特選台灣高股息30ETF受益人數就已破11萬、富邦富時越南ETF逾8萬、而富邦未來車ETF、富邦台灣核心半導體ETF也都有逾5萬7千人、富邦基因免疫生技ETF則逾2萬5千人。

國泰投信指出，國泰投信ETF產品線的受益人數成長，主要特色在於新ETF與舊ETF全面同步性的均衡增長，並未僅依賴舊產品或推出新產品。其中已有發行歷史的ETF，例如國泰永續高股息ETF(00878)、國泰台灣5G+ ETF(00881)受益人數皆持續大增，而新發行的ETF如國泰全球智能電動車ETF(00893)、國泰基因免疫革命ETF(00898)，也廣受投資人的關注，參與人數攀升。

元大投信指出，2021年面對市場激烈競爭，元大經典產品依舊最受市場歡迎，0056全年受益人大增20萬人為ETF第一，超越其他新發行ETF，0050、0056規模大增千億元也拿下冠亞軍，同時元大在去年首度締造ETF總受益人跨越百萬人的里程，絕對是引領市場的精神指標。

群益投信ETF及指數投資部專業副總張菁惠表示，群益投信一直戮力於投資人推廣教育部分，透過報章雜誌、網路及社群媒體、實體講座三大管道齊下方式，以極大化資訊傳散效果。隨著基金投資年輕化，近幾年也配合年輕族群的網路使用習慣及偏好，在宣傳內容及管道朝更接地氣，透過文章、直播方式，以年輕族群喜好的語言傳達投資觀念，提升易讀性和可傳散性。