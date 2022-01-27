「護國神山」台積電宣布進駐高雄，設廠預定地位於中油高煉廠舊址，土壤整治狀況備受各界關注，高市府環保局27日宣布，中油高煉廠土壤整治第三工區開挖工作正式完成，且空氣中的苯濃度介於0.36ppb至0.54ppb，遠低於管制標準的40ppb。

高市府環保局表示，整治工程須先將受汙染的土壤挖除後，進行生物復育、熱脫附等程序，最後才會回填乾淨土壤完成整治作業，目前中油高煉廠第三工區已經開挖完工，但仍持續監控相關數值，預防二次汙染發生。

環保局指出，中油高煉廠土汙整治工區周界設有9組微型感測器、1台移動式空氣品質監測車、1組氣相層析／火焰離子化偵測器及3站環保署測站，透過空氣品質監測，隨時掌握整治區周邊環境的空氣品質，除監測空品外，也搭配鋼瓶與氣相層析質譜儀人工定期採樣分析，確保空氣中揮發性有機物質符合周界標準。

環保局表示，由於民眾相當擔心土壤整治過程中，受汙染的塵土飛揚，會對民眾健康造成危害，因此，環保局於中油高煉廠碉堡站架設1組分析空氣中苯濃度的氣相層析／火焰離子化偵測器，截至1月25日前的監測結果，空氣中苯濃度測值介於0.36ppb至0.54ppb，遠低於管制標準40ppb。