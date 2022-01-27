台南市交通大隊連姓分隊長，去年1月剛與未婚妻辦喜宴，只差尚未登記結婚，不料去年7月卻與1名溫姓人妻上床，東窗事發，連員付出70萬封口費，綠帽夫不滿溫女去年底提離婚，撕毀保密契約對外爆料，台南市交大對連男記兩支小過，改調職務。

連姓警官30歲，警大研究所畢業，還就讀博士班，在台南市交大執法組擔任分隊長，堪稱警界明日之星，去年1月與未婚妻先辦喜宴，卻遲未登記結婚。

連男去年7月在台南市一家醫院外與高中認識的溫女會面，兩人相約吃飯敘舊。

連男藉口當時疫情嚴峻，無法在餐廳內用，將溫女載回家中用餐，隨後竟發生關係。這段不倫戀最後還是讓綠帽夫得知，雙方談好和解，連男賠償溫女老公70萬元當封口費，並簽下保密協定，違者需賠償30萬元。

原本警官偷吃人妻事件已落幕，溫女去年11月卻向老公提出離婚，離婚後兩人為了兩名孩子仍選擇同住，綠帽夫不滿好好的家庭被連男破壞，最近撕毀保密契約，對外爆料。

台南市交大督察組表示，連姓警官坦承發生不正常男女關係，對方並非前女友，案發後心情平淡，台南市警局已對他記小過2支，調任隊內職務組別，列為輔導對象，仍擔任分隊長一職。