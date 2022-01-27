台股因農曆新年長假將比國際少開七天盤，為確保台股農曆年紅能開出紅盤，金管會已成立應變小組，由金管會主委黃天牧為召集人，春節期間各局亦將緊盯金融市場及國際股市，了解國際股市走向、國際政經情勢、疫情變化等，若有重大事件發生，必要時將會採取即時因應措施來穩定市場。

金管會每年都要確保金融服務不中斷，在過年期間會抽查各金融機構ATM是否有確實補鈔，不能讓民眾領不到錢，同時若有資安等突發事件，亦要立即通報。

更重要的是長假期間因為台股未開盤，無法反應國際重大事件變化，因此金管會在春節長假期間仍是會緊盯國際主要股市，及國際間政經情勢走向。

金管會主秘陳開元表示，金管會每年在春節期間都有設立應變小組，來確保金融機構服務品質與金融市場穩定，應變小組由金管會主委出任召集人、副主委則是副召集人，成員為各局首長，每天有專人檢視國內外重大財經情勢，必要時相關單位也會緊急開會，今年若因疫情不便，亦會改採視訊方式召開。

證期局副局長蔡麗玲亦指出，春節期間會密切關注國際股市、國際政經情勢、疫情發展情況，開市後也會要求證交所、櫃買中心加強注意上市櫃公司重要資訊是否即時揭露，同時，若假期期間國際股市、政經有重大發展，如有需要，也會有即時因應。