農曆春節前後，屏東蔬果正盛產，不料因需求少及物流阻礙等因素，價格幾乎慘遭腰斬，為此向立委莊瑞雄（右二）陳情。（謝佳潾攝）

農曆春節前後，屏東蔬果正盛產，不料因需求少及物流阻礙等因素，價格幾乎慘遭腰斬，茄子更從1台斤30元跌至10元，農民血本無歸、叫苦連天，為此，農委會將啟動冷鍊倉儲收購機制，待市場回穩後再釋出農產、穩定市價。

九如農會總幹事龔泰文指出，過年前後是屏東農特產盛產期，但今年因疫情貨運無法正常收送，加上消費者以買年菜居多、很少買菜自己煮，導致需求降低，在諸多因素影響下，多項蔬果產地價偏低，有農民還稱近一個月幾乎處於賠錢狀態。

他說，茄子從原本1台斤30元跌至10元，苦瓜從40元跌至12元，小黃瓜從25元跌至12元，皇帝豆從50元跌至20元，棗子從100元跌至50元，芭樂也從40元跌至15元，幾乎每項賣價都慘遭腰斬。

「心在淌血！」吳姓農友說，他是做產銷履歷的小黃瓜，現在每箱30台斤只能賣400元，但1箱的成本就要6、700元，他根本是賣1箱賠1箱。江姓棗農則說，他的蜜棗每顆都像小蘋果似的，碩大又鮮甜，往年過年前後，特級品的蜜棗都能賣到每台斤150元，沒想到今年卻連100元都賣不到。

為此，農民紛紛向立委莊瑞雄陳情，而莊瑞雄得知後除馬上要求農委會啟動冷鍊倉儲收購機制外，也與農糧署南區分署長羅正宗、農禾公司總經理白宏琦等人到屏東關心蔬果農民。

羅正宗指出，過年期間貨運量能不足，新竹以北目前沒有問題，但其他地區就無法正常收送，因此將由農委會啟動冷鏈倉儲收購機制，來幫助農民。莊瑞雄也說，將由5個農會所組成的農禾公司收購農產，待穩定價格再釋出，讓農民朋友好過年。