萬潤慈善基金會8年來持續捐贈愛心年菜，關懷地方學子不間斷。（柯宗緯翻攝）

萬潤慈善基金會8年來持續捐贈愛心年菜，關懷地方學子不間斷。小朋友寫感謝卡回饋。（柯宗緯翻攝）

農曆年節即將到來，萬潤慈善基金會8年來持續捐贈愛心年菜，關懷地方學子不間斷。新春前夕，萬潤慈善基金會準備266份價值2200元年菜，贈送給路竹、岡山等地的學子們，希望大家一起過個好年。

1996年創立的萬潤科技公司，董事長盧鏡來認為取之於社會應該回饋於社會，在2006年成立真善美教育基金會，致力於讓愛分享出去的事業、2010年更成立萬潤慈善基金會，每年由公司提撥部分盈餘作為推廣愛心關懷之用。

8年前，萬潤慈善基金會執行長鍾雨茹覺得對年輕學子而言，食和育同樣重要。如果吃不飽，餓著肚子怎會有體力學習，於是興起在歲末贈送清寒學子家庭年菜的構想，希望孩子們和家人能夠好好吃頓豐盛年菜，開心過年。基金會於是開始和超商合作，由學校老師協助提出，只要資格符合的學生，就可以獲得愛心年菜一份，至今8 年來從未間斷。

2021年持續受新冠疫情影響，許多家庭經濟受到衝擊，基金會認為愛心年菜更不能斷，因此今年繼續準備了226 份價值2200 元的年菜，提供給岡山、路竹地區的清寒學子。

岡山高中承辦人孫老師感謝在地企業的回饋鄉里，讓孩子們在過年感受到社會上的溫暖，在超商取菜的方式，也讓家人圍爐一起吃飯更方便而無負擔。

除了愛心年菜捐贈，萬潤慈善基金會也認知教育向下扎根的重要，每年透過圓夢計畫，贈送繪本給報名的學童，希望藉由閱讀啟發小朋友的無限想像力，學習新知識。鍾雨茹執行長說，透過基金會小小的善行，希望讓受助學子們知道，成長的道路上一點都不孤單。