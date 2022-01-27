線上雜誌「Coffee or Die Magazine」報導，雖然美國海軍精銳的「海豹」（SEALs）特戰部隊在該國享有盛譽，但卻在華盛頓州踢到大鐵板，因為許多居民向法院請願，稱海豹部隊於該州州立公園的訓練「擾亂和平」，對民眾造成負面影響，已導致該單位近1年來無法於當地進行訓練。

根據報導，海豹部隊30多年來，一直在華盛頓州多個濱海州立公園進行特戰訓練，因為當地擁有極端潮汐變化、多變海流、低水下能見度、複雜海底地形、嚴酷氣候與地面環境等特色，能為須於惡劣條件下遂行作戰任務的海豹部隊提供「全面性逼真訓練」。

不過在海豹部隊與華盛頓州政府的訓練協議2020年期滿、準備續約並進一步擴大訓練範圍時，卻遭到許多當地居民的抗議，有人認為讓武裝人員衝上州立公園的海灘「非常不負責任且危險」；有人擔心海豹部隊使用的無人機會干擾當地生態和遊客；還有人強調，居民去公園是為了消除壓力，而不是為了遭遇一群穿著迷彩服且配槍的「隱形人」，要求讓海豹部隊「滾離我們的公園！」

在這種情況下，華盛頓州立公園2021年1月以4比3的些微票數差距，通過縮減版的海豹部隊訓練協議，禁止其進入部分敏感區域，並限制僅能於夜間進行訓練。不過稍後環保團體「惠德貝環境行動網路」（Whidbey Environmental Action Network）向法院請願，稱美軍訓練協議不符合娛樂、生態教育等建立州立公園的原始目的，已違反當地法律，要求法官推翻該協議；而在相關決定出爐前，海豹部隊2021年完全停止於當地的訓練。

海軍發言人表示，海豹部隊2015至2020年在華盛頓州立公園共進行37次訓練，每次任務的參與人員僅有1個小型安全團隊和不超過8名學員，持續2至72小時不等。這名發言人還指出，在海豹部隊進行演習時，當地遊客從未發生任何事件，訓練也要求「無痕」，不包括實彈、越野駕駛等破壞性行為，且雖然海軍於該州擁有其他訓練地點，但只有州立公園才能提供部分任務所需的獨特環境。