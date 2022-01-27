有富爸爸真好！奈及利亞9歲男童穆罕默德(Muhammed Awal Mustapha)，年紀輕輕就已經擁有一棟豪宅、多輛名貴車子，還常常在IG上炫富，可以說是目前非洲最富有的孩子。

從穆罕默德的Instagram帳號可以看到，他的生活過得相當奢華，不僅有與各種名車的合影，穆罕默德身上穿的戴的全都是名牌精品，甚至還有搭乘私人飛機環遊世界的照片，誇張的炫富行徑吸引了2萬5千多名粉絲追蹤。

根據英國《太陽報》報導，穆罕默德有個億萬富翁老爸穆斯塔法(Ismailia Mustapha)，爸爸因為高調又奢侈的生活方式，在當地十分知名，爸爸也特意將兒子打造成世界上最年輕富豪的形象，在兒子6歲生日時，爸爸直接送一台銀色賓利跑車當作生日禮物，隨後還送兒子一棟豪宅，穆斯塔法當時在社群網站上炫耀，「恭喜兒子來到你的新家，這是爸爸買給你的生日禮物」。

穆斯塔法雖然在網路上因為有錢而有名氣，不過近日卻官司纏身，包括被指控非法洗錢超過英鎊 1000 萬元、貪汙等罪，他被還押候審，然後以英鎊35萬元交保獲釋。