新竹縣在春節除夕至初五期間，由合約醫療院所、衛生所協助接種疫苗。（新竹縣政府提供）

新竹縣在春節除夕至初五期間，由合約醫療院所、衛生所協助接種疫苗。（新竹縣政府提供）

新竹縣在春節除夕至初五期間，由合約醫療院所、衛生所協助接種疫苗。（新竹縣政府提供）

新竹縣在春節除夕至初五期間，由合約醫療院所、衛生所協助接種疫苗。（新竹縣政府提供）

新竹縣在春節除夕至初五期間，由合約醫療院所、衛生所協助接種疫苗。（新竹縣政府提供）

新竹縣在春節除夕至初五期間，由合約醫療院所、衛生所協助接種疫苗。（新竹縣政府提供）

新竹縣在春節除夕至初五期間，由合約醫療院所、衛生所協助接種疫苗。（新竹縣政府提供）

新竹縣在春節除夕至初五期間，由合約醫療院所、衛生所協助接種疫苗。（新竹縣政府提供）

本土疫情持續升溫，導致民眾接種疫苗的意願也不斷提高，新竹縣衛生局27日宣布，疫苗接種服務在春節期間不打烊，除夕到初六均有合約醫療院所提供接種，各廠牌疫苗達3500劑，初四開始則有衛生所協助，衛生局提醒有意接種者，可先電話洽詢。

為了使疫苗服務不中斷，新竹縣衛生局詢問轄內合約醫療院所，部分醫院、診所在除夕至初三期間提供疫苗接種服務。

橫山鄉的橫山庄診所從除夕到初二一連3天的上午8點至11點，3天各提供30劑BNT疫苗。初三則有竹北市的鄭朝宇小兒科診所於早上8點至10點提供電話預約20名的第3劑莫德納，竹佑親子診所則在當晚6點提供30劑BNT疫苗。

初四則有新仁醫院、新竹台大分院生醫醫院竹北院區、王尹宏耳鼻喉科診所、鄭朝宇小兒科診所、竹佑親子診所，及13鄉鎮市衛生所提供接種，初五、初六則有診所提供接種服務。

新竹縣長楊文科提醒，民眾接種疫苗仍需戴口罩、勤消毒、維持社交安全距離，並務必攜帶健保卡、疫苗接種紀錄卡（小黃卡），建議前往接種前可先電話預約，詳細資訊可至新竹縣衛生局網站查詢。衛生局也指出，接種疫苗仍是對抗新冠肺炎的有效防護，呼籲民眾在春節期間，仍務必遵守防疫規定、做好自身防護。