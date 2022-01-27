國際名品、運動休閒、各式美食品牌最受歡迎。（柯宗緯翻攝）

防疫優先，業者落實防疫措施。（柯宗緯翻攝）

趕在過年前夕，高雄SKM Park 26日試營運，業者公布這兩天以來，以新進國際知名品牌迴響最好，如：Coach、Max Mara、Salvatore Ferragamo等全面3折起最受血拚族青睞，另外主打Lifestyle outlets的SKM Park在運動商品表現相當傑出，業績亮眼。

業者指出，全台最大的Adidas Outlet店、商品、款式最多最齊全，門店面積近400坪，款式上千種，開幕首日就出現排隊人潮，首日銷售破數百雙。PUMA Outlet首日銷售破百雙好成績，即日起至1／30(日)單筆消費滿3000元即贈PUMA束口後背包乙個也都提前在下午兌換完畢。

休閒品牌ROOTS價格實惠，吸引許多年輕族群消費，其中ROOTS因為開幕活動1／26(三)至1／30(日)首五日ROOTS會員前50名可以兌換8折抵用券，前100名消費再贈300元抵用券，引發開店搶買熱潮。

在餐飲部份，高雄獨家的「大師兄銷魂麵鋪」，試營運首日店外有秩序的排隊人潮長達數十公尺，銷售突破300份套餐。而1／26(三)至1／30(日)人氣快閃品牌「嵜本SAKImoto Bakery高級生吐司專門店」，當日上午銷售即突破250片吐司，吸引民眾嘗鮮。

另外也是SKM Park一大賣點的休憩娛樂方面，全台最大首座占地約300坪的5G獨立專網場域VIVELAND VR 虛擬實境樂園，當日吸引上百名玩家進場消費體驗，多種款式遊戲中又以多人射擊類型最受歡迎。

鈴鹿賽道樂園線上歡慶SKM Park試營運，即日起至1／28(五)邀請全台民眾動動手指頭，一人一句祝福的話歡慶SKM Park試營運，將於1／29(六)抽出300位粉絲可獲得1元玩樂園優惠(不含小小騎士與卡丁車)以及150位粉絲可獲得199元玩卡丁優惠(不含100元講習費)。防疫期間，在家留言就能享優惠，討論度破表！更有許多人避開南台灣白天豔陽，在夜間入場享受不同的遊玩體驗。

試營運首二日持續帶動買氣人潮，許多想要嚐鮮的顧客紛紛出籠，但顧客們對商場防疫等級自主提升的各項措施都能體諒配合，如：進館需完成實聯制與量測體溫，於館內活動區域增設活動參加人數管制，與維持安全社交距離地貼，希望努力提供安心的購物環境，讓民眾皆能盡情享受購物樂趣。