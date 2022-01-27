蔡英文總統日前出席「蔣經國總統圖書館」開幕典禮，引發綠營雜音，立委趙天麟27日挺蔡認為，這就像是多元社會，本來就有不同聲音，但雜音畢竟還是少數，蔡總統可以用中性的態度去看待前總統，這是很重要的進步。

趙天麟說，蔡總統不管是統獨議題或對於過往領袖，都可以讓各種光譜的民眾，可以很自在地去評價，也可以很公開透明的使用資料，不管我們過去的元首叫蔣中正、叫蔣經國、還是李登輝、陳水扁或者是馬英九前總統等，這就是自由民主國家可以享受的地方。

因此蔡總統在面對黨內的壓力也好，或是黨外的壓力，她可以用這樣非常中性的態度去看待蔣經國前總統，這是一個很重要的進步。

不過就像多元社會一樣，黨內當然有一些雜音，但趙天麟覺得，雜音還算是少數，因為民進黨的支持者，大多數都認為這是很正向的發展。因此他非常敬佩也很肯定蔡英文總統這樣的舉措，但這並不代表我們推崇過去的一個獨裁者。

趙天麟說，過去蔣經國擔任總統期間有白色恐怖，是台灣很重要的教訓，絕對不能重蹈覆轍，過去他的功與過，現在都有非常透明的資料去做檢視，這就是台灣進步的地方。