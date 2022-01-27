許多民眾可能想在新的一年換手機或更改租約方案，日前雖已有電信業者將4G資費降到499元，不過多為4G「限速」吃到飽，目前5大電信業者已推出4G不降速吃到飽，其中亞太電信更將4G不限速吃到飽降到199元，有需要的民眾可以考慮在這時換約，CP值可能更高。

5大電信業者4G不降速吃到飽及各項優惠如下：

●中華電信

4G不限速吃到飽，月租599元，需綁約24個月，但僅限新申辦及攜碼用戶，搭配網內前5分鐘免費和45分鐘時數，以及網外40分鐘、市話15分鐘內免費。

●台灣大哥大

4G不限速吃到飽，月租599元，約期分為12個月與24個月，送網內通話免費講到飽、網外通話30分鐘免費，申辦加碼再送每月通話金100元。

●遠傳

4G不限速吃到飽，資費同為599元，合約分12個月及24個月，皆提供網內互打免費、網外送30分鐘，合約12個月贈600元遠傳幣，合約24個月贈1200元遠傳幣。此外，還有30個月、月付588元的學生教職方案，網內送40分鐘、網外送40分鐘，市話送60分鐘免費。

●亞太電信

推出新春促銷方案，4G不限速吃到飽，月租199元，約期則是12個月，僅限新申辦和攜碼用戶，申請日期到2月7日為止，贈送網內互打免費，網外20分鐘免費。

●台灣之星

推出4G不降速399吃到飽方案，到1月31日截止，約期24個月，贈送20分鐘網外時數及500元家樂福禮券，僅限新申辦及攜碼用戶，還需符合2014年8月25日後，未曾持有台灣之星月租型門號的用戶資格。