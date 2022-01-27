針對春節返鄉及年貨採買人潮，台中市府環保局1月29日將發動全市年前大消清。（台中市環保局提供／陳淑芬台中傳真）

針對春節返鄉及年貨採買人潮，台中市府環保局1月29日將發動全市年前大消清！副局長陳政良及主祕江明山今天視察台中火車站及一中商圈，視察交通場站周遭環境清消、鞋底消毒設施等使用情形及商圈周邊消毒作業，降低市民返鄉過年及採買年貨染疫風險。

中市環保局表示， 1月29日將動員防疫消毒大隊及各區環保志工執行全市大清消，提醒民眾進出公共場所要將口罩戴好戴滿、落實量測體溫、消毒雙手、實聯制及保持安全社交距離，室內環境也記得採行「5055消毒法」。消毒作業行程將在環保局網站防疫專區環保局消毒地圖公告（ https：／／www.epb.taichung.gov.tw／1798220／post ）。

環保局指出，台中火車站是台中市重要交通場站，近期大量返鄉人潮湧入，環保局與台中火車站合作在火車站南北兩側出入口設置鞋底消毒設施，還可同時消毒行李箱、手推車及輪椅輪胎，降低病毒沾附鞋底、輪胎等風險。

環保局表示，一中商圈在春節期間增設年貨大街，環保局在年貨大街啟動前執行清消作業，進行公共場域預防性消毒，並向商圈店家宣導室內清消；向遊客宣導外個人防疫及防護。