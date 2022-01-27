110學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽27日進行最後一天賽程，僑光科技大學僅管58比82不敵已經晉級8強的萬能科技大學，但因為稍後出賽的台灣大學55比76輸給台中科大，最終僑光科大本季累積3勝11負保級成功，台大2勝12敗和1勝13敗的中科下季落入二級。

台大上季在二級取得第3名，也重返一級舞台，並拿下暌違22年的勝利，本季進帳2勝也優於上次打一級的1勝戰績，本戰攻下全隊最高17分的牙醫系大四球員徐子惇賽後也落下淚水，他說：「哭有兩個原因，第一是球隊很想贏下最後一場預賽卻落敗，第二是最後一場比賽沒能保級，接下來因為自己也要開始到醫院見習，也要重新把更多重心拉回學業，下個球季就教給學弟們努力了。」

台大教練蔡宗儒補充，輸掉攸關保級的比賽很可惜，但球隊一路走來不容易，本季勝場數也創隊史在UBA公開男一級的紀錄，主要是球員太在意這場勝負，一開始節奏就不對，而球隊每年賽季結束後，因為許多資歷教長的隊員會離隊專注課業或是畢業就業，新球季對我們又要歸零重新奈開始。

台中科大本季預賽苦吞13連敗，最後一場勝場數開胡，也將台大一起拉到二級，陣中黃緯宸、林辰昕得分都飆破20，黃緯宸24分、林辰昕21分。

台灣大學預賽最後一戰落敗、無緣保級，賽後徐子惇(右)落下淚水。(大專體總提供)