風靡全台42年的霹靂布袋戲英雄《素還真》，明(28)天即將登上大銀幕。中廣董事長趙少康搭上熱潮也宣布「過年期間，我也拍了跟布袋戲有關的特別企劃，大家可以期待一下！」

霹靂布袋戲總導演與總監製父子倆日前上電視節目為新片宣傳指出，他們堅持不用後製特效，而是使用「人工實拍」，包含爆破、火燒戲樣樣來；為了吸引年輕世代影迷，特別請來麋先生樂團打造主題曲，並透露未來想打造宛如漫威宇宙的霹靂布袋戲宇宙，踏上國際潮流。

對於雲林黃家父子檔聯手將傳統布袋戲技藝創新精緻化，打造出台灣本土漫威英雄。林奕華特別在臉書貼上她和李貴敏、吳怡玎立委手持布袋戲偶照片，共同推薦「素還真」登上春節大銀幕。緊抓時事的趙少康也跟進留言表示「過年期間，我也拍了跟布袋戲有關的特別企劃，大家可以期待一下！」，林奕華直呼「好期待啊」，也有網友讚說「積極有想法更有方法，每天有議題」。

趙少康早先更對學測「數學A」考難度過高發聲呼籲，大考中心應該與時俱進，不可變成一個老大的官僚機構，大考中心有責任清楚告訴全國高中學生老師及家長，到底是怎麼出的題目？批大考中心出題沒有穩定度，是多年來一直存在的問題，如此的大考中心，有還不如沒有，乾脆廢了，才是考生之福。