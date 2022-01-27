超微半導體AMD擬收購可編程邏輯晶片製造商賽靈思（Xilinx）一案出現新變化。大陸市場監管總局27日公布批准此項案件，但對交易雙方新增附加限制性條件，包括向大陸境內銷售相關產品時，不得強制進行搭售或增加其他不合理的交易條件等。

新浪財經報導，市場監管總局公布，經審查，決定附加限制性條件批准此項經營者集中。要求交易雙方和集中後實體履行如下義務：向中國境內市場銷售超微CPU、超微GPU與賽靈思FPGA時，不得以任何方式強制進行搭售，或者附加任何其他不合理的交易條件；不得阻礙或限制客戶單獨購買或使用上述產品；不得在服務水準、價格、軟體功能等方面歧視單獨購買上述產品的客戶。

此外，確保賽靈思FPGA的靈活性和可程式設計性，繼續開發並確保賽靈思FPGA產品系列的可獲得性，確保其開發方式與基於ARM的處理器相相容且符合賽靈思在交易前的計畫。

AMD在2020年宣布以350億美元等值股票收購賽靈思，原訂在2021年底完成收購，稍早雙方已宣布將時間延後到2022年第一季。目前美國、英國和歐盟的監管單位都已通過此項收購案。

AMD早前表示，收購賽靈思將有助於超算領域發展，同時也能進一步強化AMD在CPU、GPU，或FPGA可程化晶片相關業務布局，並可串接當前5G網路技術應用發展趨勢等。