瑞穎2021年營收近22.88億元創新高、EPS為10.08元，27日董事會決議每股配發現金股利10.2元，其中盈餘配息9.4元、法定盈餘公積配息0.8元，不單優於去年每股配發10.0元現金股利，也創歷年配息新高。
瑞穎2021年營收近22.88億元、營業毛利8.09億元，營業利益4.72億元、稅前淨利近4.46億元，本期淨利為3.54億元，EPS達10.08元。今(27)日董事會承認去年財報，並決議每股配發現金股利10.2元，其中盈餘配息9.4元、法定盈餘公積配息0.8元。
瑞穎表示，瑞穎營收2019年起，連續三年，改寫歷史新高，2020年起連續兩年賺一個股本以上。瑞穎2021年上半年營收年成長48.27％，下半年出貨受貨櫃缺櫃，美國又嚴重塞港影響，全年營收增幅縮減21.7％。
瑞穎指出，原物料成本大幅攀升20％～50％，運費價格又翻倍躍升，出現2021年營收雖改寫歷史新高，利潤遭侵蝕，呈現不增反減，年減8.21％。
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