中油煉製事業部執行長徐漢涉嫌收賄遭羈押，中油發言人張瑞宗表示，該案已進入司法程序，中油會全力配合偵辦，目前已將徐漢調離非主管職，並即起停職。此外，中油也會全面清查徐漢在職期間所有經手的案件，確認是否有其他不法情事。

中油煉製事業部執行長徐漢2020年間涉嫌辦理某採購案時，向業者收取賄款，橋頭地檢署接獲情資，檢調搜索徐漢辦公室等地點，經檢察官漏夜訊問，認徐漢、劉男涉犯違背職務收受賄賂罪等罪嫌，向橋頭地院聲請羈押禁見，法院裁准徐漢羈押禁見。

中油指出，中油煉製事業部執行長陳耀泉2019年屆齡退休，由副執行長徐漢升任。徐漢是高雄高工與中油公司建教合作的第8期學員，進入中油高雄煉油總廠第二媒組工場時僅是名「契約工」，6個月試用期後才正式成為合格的「操作員」。

其後，徐漢工作之餘，繼續讀書升學，念到中山大學材料科學研究所畢業，並一路爬升至課長、經理、主任、大林煉油廠副廠長、公關處副處長、大林煉油廠廠長、煉製事業部副執行長等職位，於2019年升任煉製事業部執行長。消息一出，中油內部員工都很驚訝。

中油強調指出，全案已進入司法程序調查，公司會全力配合檢調偵辦，目前徐漢已調離非主管職，依中油作業規定，羈押者須停止職務，中油正全面清查徐在任內的採購案，是否有問題，由於徐漢過去歷任多項職務，將先針對他在執行長任內的採購案優先清查。