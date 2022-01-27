繼《千萬別抬頭》之後，旗艦級災難片《月球殞落》（MOONFALL）即將2月3日上映，飾演美國NASA太空人的派翠克威爾森（Patrick Wilson）為了登陸月球探究月球偏離軌道的原因，在戲中帥氣佩戴歐米茄（OMEGA）超霸系列Speedmaster登月錶，完成拯救地球的艱巨任務。
OMEGA超霸系列Speedmaster專業登月錶是品牌最著名的錶款，且是NASA太空人執行太空任務的指定裝備之一，自1969年美國NASA成功完成人類登陸月球壯舉之來，阿波羅登月計劃總共完成了6次，每次壯舉都有超霸系列Speedmaster專業登月錶相伴。
《月球殞落》卡司堅強，集結影后荷莉貝瑞 (Halle Berry)、派翠克威爾森、約翰布拉德利（John Bradley）等一線巨星，劇情描述月球突偏離軌道即將撞上地球，人類為了避免浩劫，決定派遣小隊前往太空探究月球失控的原因。
OMEGA的超霸系列Speedmaster登月錶功能優異，搭載大師天文台認證防磁機芯，不僅計時更加精準，且可享有OMEGA專業保固長達5年。
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