屏東縣政府警察局執行年前賭博與重利專案，共查獲賭博案30件118人、重利高利貸案16件25人，另查獲博弈、詐欺洗錢水房1件21人，總查扣不法所得逾400萬。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣政府警察局執行年前賭博與重利專案，共查獲賭博案30件118人、重利高利貸案16件25人，另查獲博弈、詐欺洗錢水房1件21人，總查扣不法所得逾400萬。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣政府警察局執行年前賭博與重利專案，共查獲賭博案30件118人、重利高利貸案16件25人，另查獲博弈、詐欺洗錢水房1件21人，總查扣不法所得逾400萬。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣政府警察局執行年前賭博與重利專案，共查獲賭博案30件118人、重利高利貸案16件25人，另查獲博弈、詐欺洗錢水房1件21人，總查扣不法所得逾400萬元，當中警方調查發現，以謝姓為首的跨國洗錢水房集團，其總洗錢金額近200億，不法所得逾1億元。

警方指出，以謝姓為首的跨國洗錢水房集團，為分散遭警方查緝風險，先在高雄承租多處商辦大樓及民宅，再以高薪招募相關成員共犯，分為2至3班24小時運作，並透過電腦及手機，以轉帳多層帳戶來躲避查緝，協助境外詐欺及網路簽賭集團轉帳贓款，再從中抽成牟利。

經清查，該集團半年內洗錢金額高達95億餘元，不法所得逾5千萬元，另經檢視班表，該水房集團已營運近一年，如以目前清查帳冊推估，總洗錢金額近200億元，不法所得逾1億元。

警方說，專案小組自去年11、12月間，分3波攻堅行動，分別於高雄市三民區、新興區、林園區、苓雅區等地破獲3處水房及系統商，並於今年1月發動第4波查緝行動，順利緝獲幕後金主及第4據點水房，總計執行4波攻堅查緝，查獲犯嫌21人到案。

警方說，謝姓主嫌經法院裁定收押，計查扣電腦主機30台、手機55支、筆電2台、點鈔機、現金193萬餘元，目前持續溯源擴大追查中。