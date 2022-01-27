「天空之星」模型。（廖志晃攝）

南投縣政府斥資5.1億元，在名間鄉打造「天空之星」新景點，遭質疑是他的樁腳捐地，土地變更為旅遊服務專區後將大幅增值，恐怕涉及利益輸送；林明溱則直斥那是無稽之談，土地變更後，地主依規定就要回饋30％土地，做為公共設施用地。

天空之星27日動土，預計2024年完工。不過，卻有民眾爆料指稱，現址部分土地由林明溱的樁腳捐贈給縣府，未來開發完成後，天空之星可能交由特定人士經營，而且，周邊土地因變更為旅遊服務專區而增值，還可以興建賣店、旅館，恐有圖利之虞。

林明溱則表示，地主不是他的樁腳，外界的傳聞也是無稽之談，因為，原本的都市計畫露營區用地，變更為旅遊服務專區，依規定地主就必須回饋30％的土地，做為公共設施用地；也因為地主回饋土地給縣府，才能規畫天空之星。

林明溱指出，任何重大建設都會有反對的聲音，總是會有人疑東疑西，那是因為不懂法令，而且心懷嫉妒，所以不必理會；此外，天空之星是會賺錢的事業，因此，興建完成後，縣府將會自行經營管理。

縣府觀光處表示，天空之星用地土地分區使變更，經過縣府及內政部都市計畫委員會審議歷經3年才完成，都是依法辦理；由於基地面積0.53公頃，低於2公頃的開發面積，因此不必進行環境影響評估。