TVBS《機智校園生活》近日周曉涵被相親對象梁瀚名浪漫告白、溫馨接送下班，甚至帶她到高級餐廳用享用晚餐，但周曉涵卻在與梁瀚名約會時魂不守舍，當兩人聊到約會經驗時，周曉涵竟在梁瀚名面前回憶起過去與宥勝在道館穿跆拳道服打拳接吻的浪漫時光。聊到這場甜蜜吻戲，周曉涵形容：「非常特別，沒拍過明明穿著嚴肅的跆拳道服，卻這麼甜密的吻戲，獻出我的第一次。」

宥勝（左）練拳讓周曉涵下腰。圖TVBS提供

宥勝與周曉涵戲中相約至跆拳道館打拳約會，意外天雷勾動地火，周曉涵撲倒宥勝，以手壓住他脖子，宥勝則趁周曉涵之危，霸氣反撲倒並壓制周曉涵的雙手，深情撫臉上演地咚吻。雖然畫面看似浪漫甜蜜，拍攝過程卻武力全開，嚮往演出黑社會女打仔的周曉涵，因第一踢太用力，害宥勝被嚇得往後跳了好幾下，宥勝形容：「曉涵手腳是真的很有勁。」周曉涵一旁喊：「其實那天我才用七成力而已。」宥勝曝過去小學曾學過跆拳道，但只打到黃帶，「因為升黃綠帶需要測驗對打，我不敢所以打退堂鼓」。

宥勝（左）周曉涵至跆拳道道館練拳。圖TVBS提供

談起拍攝此場浪漫動作吻戲，兩人都認為不容易，當天與動作指導學習動作，其中一場周曉涵用腳踢宥勝，宥勝巧妙以手擋住的姿勢，那場拍了近十次。周曉涵談起拍攝過程形容：「超級痛，整個腳背都紅起來！完全高估了這個動作，本來覺得還好，但看起來跟做起來完全是兩回事。」宥勝也補充因導演拍攝特寫，希望真的踢出張力，於是自己打起周曉涵的腳背也特別用力。另一幕周曉涵推宥勝讓他倒地的戲，宥勝則摔了五、六次，他則摔出心得、開玩笑表示：「曉涵跟武術指導把我翻得蠻好，動作蠻流暢，摔得蠻起勁。」

此場浪滿吻戲其實兩人在榻榻米上翻滾了一整個上午，周曉涵磨到腳破皮，而宥勝則是手腕破皮，吃盡苦頭。《機智校園生活》每週一至週五晚間8點於TVBS 42頻道、TVBS精采台、TVBS-ASIA，9點於東森超視33頻道播出，以及YouTube《TVBS劇在一起》、Line TV、KKTV、myVideo、friDay影音、LiTV 平台播出。