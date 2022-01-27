根據「自由亞洲電台」報導，寮國政府已批准1間中國大陸企業，得以在該國東北部省份的農場與牧場開採稀土；然而，因開採計畫而流離失所的村民，不論是補償還是安置計畫都付之闕如。但官員否認這樣指控，並指出相關部門正草擬法令，控制稀土開採以避免對村民產生不利影響。

寮國計劃與發展部21日與「東利升工業發展公司」(Tong Lee Seung Industrial Development Company，音譯)簽署協議。據此，該公司原本在川壙省（Xieng Khouang）帕賽區(Phaxay)得開發範圍達3平方公里的土地，如今額外加碼另25平方公里。

1名寮國官員表示，目前還不清楚村民的土地應如何補償，陸方還在進行調查，故尚未正式展開工程；不過，另有官員指稱，陸方企業代表正和失去土地的村民協商補償事宜，仍不清楚受影響的具體家庭數。「他們仍在與當地村民談判，一旦完成12個月的勘測，就會簽署單獨開發協議」。

1名受影響的村民表示，大陸企業的開發計畫已經侵占他6公傾的牧場。「我不知道是否能因此獲得補償，但這個計畫未來還會對更多當地家庭產生負面影響；特別是牧牛為生的家庭」。

另1名村民也認同；雖然部分村民應開採計畫而失去耕地，但受影響最嚴重的當屬那些失去牧場的村民。「我們不清楚中國人想挖甚麼礦產，也不知道該和誰討論賠償問題」。

寮國礦產與礦業部的官員澄清，該部門很快地就會草擬一項法令，控制寮國稀土礦產的開發，進而保護村民免於負面影響。「該法令將在完成草案後於今年發布(2021年)。我們還在等待議會開議，然後進行審查」。

報導指出，舉凡手機、電腦、衛星與航太航空科技等先進科技，生產過程都與稀土脫不了關係。目前全球大部分的稀土國際貿易，都是由中國大陸所掌控。

寮國政府官員稱，該國2021年與19家企業簽署協議，在全國各省開採金銀等礦產。不過，過去外資在投資不論是農業、採礦等項目時，往往帶來環境汙染、土地徵用卻不補償，以致於糾紛漸增；但居民卻害怕公諸於世會遭到報復。

大陸是寮國最大的外國投資者與援助者，也是僅次於泰國的第二大貿易夥伴。