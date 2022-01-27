美式賣場好市多（Costco）雖然有停車場，但許多人貪圖方便，會在人行道停放機車；不過內湖的好市多店外近日貼出公告，如果有人在人行道違規停放機車，最高處1200元罰鍰。消息讓大家紛紛贊同開罰，認為本來就不該亂停車，不過卻有很多人不知道停車場有機車位。

內湖好市多旁出現新禁令，人行道禁停機車。(圖/翻攝自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說)

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上表示，好市多內湖店外多了一張公告，仔細一看是內湖分局文德派出所張貼的提醒，內容大致寫著：本市內湖區好市多賣場前人行空間已公告禁止停放車輛，如果違規停放，將製單舉發。原PO也貼心提醒著，舊宗路側的人行道從2022年1月13日起禁止停放機車，要注意。

而根據道路交通管理處罰條例第56條第1項第4款規定，在設有禁止停車標誌、標線之處所停車，可處新台幣600元以上、1200元以下罰鍰。

消息一出許多網友紛紛表示本來就不能停，「人行道本來就不能停」、「好笑，原本就不能放的，放到習慣了還要告示」、「注意什麼？原本就不該停車」，還有許多人這才知道好市多的停車場有機車位，「所以以後要停哪裡？大潤發嗎？」、「原來有機車位！？告示牌還真的都沒標示耶」、「真的不知道內湖地下停車場有機車位耶！」、「很多人都不知道包括我，有次才發現有之後就都會停下去」。