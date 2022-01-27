「台灣民意基金會」日前公布政黨支持度最新民調，國民黨較上個月重挫4%最多，流失近80萬支持者。《美麗島電子報》日前民調，則指民眾對國民黨好感度僅22%，反感度達63%是16年新高。對此，國民黨國民黨智庫執行長、前立委柯志恩直言，民眾黨的確吸引非常多年輕人支持，特別是黨主席、台北市長柯文哲在疫情中，有比較大的話語權，這給國民黨一個非常大警訊。

柯志恩近日接受港媒《中評社》專訪時表示，必須承認國民黨的發言權現在愈來愈被邊緣化，如何突破現有的媒體限制，然後在自媒體或者網路上夾縫中求生存，並對民進黨的攻擊提出刀刀到位的反擊，才有機會恢復大家對國民黨的信心。

國民黨智庫執行長柯志恩。（林和生攝）

柯志恩並指出，黨智庫長期以來就有做政黨支持度的民調，從一些內部參考的數據可以發現，國民黨整體的支持度跟民進黨沒有差距太大，大概不會差到5%以上。但國民黨在年輕人的支持度上的確蠻低，這是長期現象，並沒有因為最近幾次國民黨的挫敗而有雪崩式的下滑，特別是在29歲甚至是39歲以下的族群，國民黨有很大的進步空間。

對於國民黨該如何調整，柯志恩說，要先減少大家對國民黨的討厭程度，國民黨的發言權現在愈來愈被邊緣化，很弔詭的是，過去媒體都在批判執政黨，但現在民進黨執政，媒體卻都在批評在野黨國民黨，因此媒體的主導權、話語權，國民黨必須認清楚現實，找到夾縫中的空間，讓國民黨的聲音更被大家看到，這是國民黨很需要強化的部分。