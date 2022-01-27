全球疫情又升溫，韓國演藝圈近期更是接連傳出明星們確診消息，但一些頒獎活動卻還是沒取消，「第11屆GAONCHART MUSIC AWARDS 2021」今（27日）晚如期在首爾舉辦；女團Red Velvet成員們穿得性感有特色走紅毯，突發生尷尬插曲，她們原本戴著口罩遭要求「脫掉」，她們更一度比出拒絕手勢，僵持不下尷尬畫面隨著直播全被看光。

韓國近期天天幾乎都有藝人確診消息，讓眾人更加在意防疫措施，而今晚稍早在首爾舉辦的「第11屆GAONCHART MUSIC AWARDS 2021」，透過YouTube頻道直播星光大道，卻出現令觀眾看傻眼的尷尬插曲；人氣女團Red Velvet成員們以白色為主軸，5人5色不同的禮服性感又驚豔，一現身紅毯就造成網友在聊天室熱情留言。

Red Velvet走紅毯突然被要求脫口罩拍照，5人一度尷尬笑比叉婉拒。(圖/ YouTube直播影片)

不過，原本5人都戴著口罩做好防疫，突然遭到台下攝影師們要求「脫一下口罩」，面對突如其來的要求，5人臉色瞬間很尷尬，甚至舉起手比叉婉拒，成員們之間也互相用眼神交流，就像是在說該怎麼辦；雙方僵持30秒左右，在攝影師們的懇求下，她們最後還是摘下口罩給拍照。

但在僵持30秒左右，還是摘下口罩給拍照。(圖/ YouTube直播影片)

因為頒獎典禮和星光大道都以直播方式，所以這段僵持畫面也馬上在韓網引起熱議，不少網友認為主辦方沒溝通好，才會出現這種窘境；有人更跳出來說，女星太妍本來也是戴著口罩上台，臨時被主持人要求脫口罩，也是讓她出現尷尬神情。