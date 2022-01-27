Omicron魔王病毒來勢洶洶，國人疫苗接種第三劑紛紛搶打莫德納。據莫德納周三宣布，目前針對Omicron變種病毒株所研發的疫苗加強針，已經進入第二期實驗，施打6個月後，阻截Omicron感染的抗體有所下降，但在所有受試者身上仍可檢測到抗體；而現有疫苗對 Omicron 的保護力下降很快，在施打第三劑後，在4 周內對 Omicron 抗體狂飆20 倍，但6個月之後只剩下原本的6.3倍。

莫德納26日宣布針對Omicron病毒研發的疫苗追加劑，已進行第二階段試驗，測試其安全性與有效性，該計畫招募600名18歲以上成人參與，並分為為兩組，一組施打原始疫苗加強針，另一組則接種對抗Omicron研發的疫苗。

莫德納於《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal）發表研究結果，對抗Omicron疫苗的50微克加強劑數據，施打6個月後，阻截Omicron感染的抗體有所下降，但在所有受試者身上仍可檢測到抗體。

莫德納指出，現有的疫苗打了第三劑後，對Omicron抗體4周升至20 倍，但6個月之後，只剩下原本的6.3倍，對原始病毒株抗體則下降至2.3倍。

美國藥廠輝瑞與德國生技公司（BioNTech）1月25日也宣布，正為針對

Omicron研發新疫苗展開臨床試驗，已開始招募1420名臨床受試者，年齡約在18至55歲之間，新疫苗預計3月推出。

莫德納周三股價上漲 1.59%，收在154.96 美元，在宣布研發追加劑消息後，盤後續漲 2.03%。