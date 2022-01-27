連接觀音大溪的台66線，在觀音段有5個平交路口，長達9公里用路人常得上上下下、等紅綠燈，不時有重車超速、闖紅燈釀災，地方期盼全線高架化，26日獲國發會支持，將斥資80億改成雙向4車道的高架快速道路，並增設黃厝、樹仔腳和台61線3匝道，預計今年送行政院核定，拚2028年完工。

交通局運輸規畫科指出，現行台66有5處平交路口，包括桃82線、桃84線、桃94線、桃89線及台15線，不僅造成交通瓶頸，也形成許多易肇事路口，尤其不少重車會透過台66在國道1號和台61間轉換，或是到大園或觀音工業區，不時有超速、甚至遇到路口闖紅燈狀況，增添地方居民用路危險。

在交通局和中央、地方民意溝通協調下，國發會同意「台66線0K＋100~9K＋100平交路口高架化改善工程」，全線改為高架化，未來不再需要上上下下、等紅綠燈，大幅減少通車時間，更預期可降低現有肇事率約60％，未來也會增設黃厝、樹仔腳2處交流道，並與台61線採系統交流道銜接。

交通局運輸規畫科指出，包含用地徵收費共80億元，由交通部公路總局辦理規畫設計、用地取得及施工等程序，預計今年報行政院核定，設計2年、施工4年，力拚2028年完工，市府會與交通部一起合作，讓計畫早日定案、早日開工。

市長鄭文燦說，現階段各新興工業園區正積極開發中，包括觀音工業區、桃園科技工業園區、大潭濱海特定工業區及草潔市地重畫區等，全線高架化後可快速便捷銜接台61線西濱快速公路、國道1號及國道3號等主要南北運輸的高快速公路幹線，也與未來要在北桃園施作的國1甲、現有桃園機場重要聯外動脈國道2號，形成桃園地區東西向三橫的快捷道路，大幅提升地區交通運轉績效與公路服務效能。