71歲資深藝人蔡頭（本名蔡斯文）去年11月爆出肝癌末期住進醫院治療，26日卻驚傳病逝消息，今（27日）蔡頭家人也證實消息，突如其來的噩耗震驚台灣演藝圈，不少藝人好友都發文哀悼，知名主持人利菁也PO出兩人的最後對話，短短幾行字道盡不捨之情。

利菁27日在臉書發文哀悼蔡頭離世，她透露得知消息時十分驚訝，也感謝蔡頭一直很照顧身為後輩的她，「感謝、不捨，情感難以言表」，她回憶起兩人最後一次對話，蔡頭安慰她說：「我知道妳被冤了」，頓時讓她釋懷很多，「演藝圈的不平，永遠的大哥，最好的前輩，RIP」。

貼文一出，不少網友都湧入留言區緬懷蔡頭，希望他能夠一路好走，「阿彌陀佛，蔡頭大哥ㄧ路好走」、「蔡頭大哥，永在懷念中」、「蔡頭大哥一路好走」、「才華洋溢的藝人！」、「阿密陀佛～人生真的很無常」、「才華出眾，演什麼像什麼的專業表演者，搞笑的時候沒有包袱，跳舞的時候專於跳舞，」、「永遠懷念他，帶給大家的歡樂」。

事實上，蔡頭早在去年10月就發現罹患肝癌末期，因此全面暫停工作，住院專心治療，沒想到如今卻傳來噩耗，家屬也證實消息，由於基於蔡頭遺願，不希望大家為他難過，因此一直沒有公開離世消息，也不會公佈安葬地點。