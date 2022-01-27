過年即將到來，另類商機崛起！1名網友在網路上公開過年可承攬的「業務」，包含陪業主「貼春聯、放鞭炮、包湯圓、發呆、唱歌」等，還可以「陪過年、陪拜年、陪回娘家」等，共19項服務項目、價格遞增，還有不少備註內容，其他網友看了後笑翻說「有夢最美，希望相隨」、「會餓死」。

該名網友在臉書「爆廢公社」發文表示「因本人生活所迫，拼過年賺錢、擴大營業承攬以下業務」，他在貼文處列出約20條的服務項目，從貼春聯、放鞭炮、陪看電影、陪發呆，到陪守歲、陪過年（紅包五五分帳）、陪拜年等服務都有，金額逐漸遞增，清楚標示數目、時間與價錢。

1名網友在網路上公開過年可承攬的「業務」，包含「陪過年、陪拜年、陪回娘家」等，共19項服務項目、價格遞增，還有不少備註內容。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該網友的收費項目中，還包括陪初二回娘家、陪吃年夜飯（需提供十菜一湯加水果）、顧小孩、陪打三缺一（贏的分紅，輸了不管）、代寫小學一二三年級寒假作業（四年級以後不會），最後還附註不包含車馬費每公里8元，先付訂金可以打九成，取消不退費。

其他網友則笑說，「突然想到有些人情人節想要出租自己，平常都沒人要了，怎麼好意思出租自己」、「小學四年級以後的作業不會寫、難怪會生活所迫」、「免了！我全部自己來」、「會餓死」、「我租啊，但呼吸我家的空氣以秒計費，你確定的話我們就簽約」、「有夢最美，希望相隨」。