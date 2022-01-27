中央銀行公布2021年12月存款不足退票統計，當月退票金額降至24.59億元，尤其全年累計退票金額361.15億元、創歷史新低紀錄，銀行授信主管認為，雖然5月發生本土疫情，但至7月底即已漸獲控，尤其政府持續提供企業全面紓困力挺，企業營運資金無虞，退票延續走低趨勢不變。

根據央行統計，2021年全年累計退票金額361.15億元，低於原最低紀錄的1988年414.99億元，且較2020年減少75.69億元，年減二位數的17.33％。2021年退票金額最低是4月的23.21億元，最高的11月為40.04億元，基本上多數月份增減幅度均不大。

銀行授信主管表示，即使去年5月本土疫情爆發，但退票情況仍維持穩定，凸顯政府紓困有效協助企業度過難關，新的一年，Omicron疫情再起，且中小企業紓困貸款申請去年底已截止，就看後續疫情變化的影響，若企業的衝擊又再擴大，不排除政府會再推出新一波紓困措施。

央行統計2021年12月退票統計，票據交換張數為480萬5472張，較11月減少32.56％，票據交換金額1兆1514億元，較11月減少13.71％。主要是12月較11月減少2個月底峰日，使得票據交換張數及金額均減少。所謂月底峰日，指交換票據通常在月底達到最高峰，俗稱月底峰日，11月有2個月底峰日，12月則沒有。

當月存款不足退票張數共3608張，占票據交換張數比率為0.08％，較11月略增0.02個百分點。存款不足退票金額24.59億元，占票據交換金額比率為0.21％，較11月減少0.09個百分點，主要是12月無退票達1億元以上的大戶。

統計也顯示，12月公司戶退票張數占全體退票張數比重較11月減少2.6個百分點，公司戶退票金額占全體退票金額比重較11月減少11.91個百分點，個人戶呈反向同幅度變動。