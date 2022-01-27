隨著美國聯準會(Fed)公布最新利率決策會議報告，加緊升息腳步、甚至說明了縮表可能會在接下來幾次的FOMC會議討論，明顯更為鷹派的言論導致周三(26日)原先漲勢吐回，也延續這周以來持續的震盪。不過，根據數據顯示，有新的散戶正在進場接低股票，更有經驗的散戶反而蒙受重大損失，正在出場。

綜合外媒報導，追蹤美國散戶交易動向的Vanda Research研究報告顯示，監測美國9000檔個股和ETF的散戶交易活動，在上周五、本周一甚至是周二、周三，在大筆拋售潮的同時，散戶仍瘋狂接低買進。儘管美股今年以來已經跌到修正區間，但散戶幾乎每天在買進股票，光是周二就買進超過18億美元(近500億元新台幣)價值的股票。

Vanda資深策略師Ben Onatibia、數據主管Giacomo Pierantoni指出，若仔細從這些數據來看，會發現一些散戶正在撤出市場，從2021年下半年最熱門的2檔科技股AMD、NVIDIA在上周四、周五遭到散戶大量竟賣出，但同時TQQQ和SOXL等槓桿型科技股ETF的散戶淨買量創下史上最高紀錄，科技巨頭也受到買盤湧入。

報告指出，這種差異的可能解釋在於，可能這是2種不同的散戶，那些在市場上痛苦好幾季的散戶，正在放棄最熱門的標的，與此同時，有一批被低廉股票吸引的散戶正在進場，而這些人更熱愛大型科技股這種標的。許多散戶已經不願把資金放在那些更高風險的標的，例如SPAC、方舟投資的ARK主動型基金，甚至是那些迷因股，這些標的的吸引力已經在最近大跌大幅下滑。

Vanda Research表示，Reddit的散戶論壇WallStreetBets收集有關期權人氣，出現自疫情後首度看跌期權次數高於看漲期權，顯示Reddit用戶確實在某方面認輸。