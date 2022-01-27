酒駕修法內容。(交通局提供／蔡依珍桃園傳真)

立法院三讀通過修法，加重對酒駕處罰，桃園市交通局也配合推動酒後代駕制度，除盤點全市可供酒後代駕服務的4業者、820位駕駛，也訂定收取服務費用上限，10公里內不得逾1000元，之後每增加2公里不得超過100元，若運將漫天喊價可以向交通局檢舉開罰。

交通局統計去年1至7月桃園市交通事故，每月平均因酒駕肇事件數較去年同期減少22.3件，隨著疫情趨緩後，8至11月每月平均因酒駕致事故件數較去年同期增加9.3件，顯見疫情趨緩後酒駕比率急速攀升。

交通局指出，立法院已於今年1月25日三讀通過修法，加重對酒駕處罰，其中酒駕累犯紀錄由5年延長至10年，並加重罰鍰、吊銷駕照，也新增公路主管機關得公布酒駕累犯姓名、照片及違法事實等規定，市府也配合推動酒後代駕制度。

交通局說，盤點全市可提供酒後代駕服務的計程車業者共有4家，總駕駛人數為820人，為了避免漫天喊價釀糾紛，市府也邀集計程車公會及業者研商訂定收取服務費用參考價格，規定收費上限，里程在5公里內收費不得超過600元，10公里內收費不得超過1000元，10公里以上每增加2公里加收費用不得超過100元。

交通局將於各大飲酒場所提供酒後代駕服務資訊，也呼籲飲酒場所業者，如果發現賓客飲酒後仍要駕車，應主動提醒，協助提供代駕資訊或代叫計程車等服務，杜絕酒駕情形發生，交通局也會在酒駕熱點、熱時協同警方加強攔檢，重申「開車不喝酒、喝酒不開車」，隔日宿醉也不要開車上路，共同打造零酒駕的城市文化。

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