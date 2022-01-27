吳園台南公會堂大年初一起將展出20座高達280公分的大型佛屏淺浮雕唐卡，圖為雕刻師傅王瑞泓。（曹婷婷攝）

吳園台南公會堂大年初一起將展出20座高達280公分的大型佛屏淺浮雕唐卡，台南市長黃偉哲（左）觀展後直呼「大開眼界」。（曹婷婷攝）

台南市文化局春節期間在吳園推出「新春玩藝趣」，首檔展覽由吳園台南公會堂大年初一起至3月13日，展出20座巨幅浮雕唐卡，由左鎮噶瑪噶居寺籌畫6年，邀不丹資深老畫師袞桑旺秋繪製，再由雕刻師王瑞泓團隊以檜木雕刻而成，堪稱藏傳佛教文化與台灣工藝完美結合，期待藉此展覽，療癒疫情之下的人們。

「吳園新春玩藝趣」計有2檔展覽、4場音樂演出及4天新春市集、8場戲劇演出暨導覽解說，活動由「解密：梵華印象－檜木浮雕唐卡藝術展」打頭陣。台南市長黃偉哲今天專程觀展，悉心觀看唐卡雕刻等細節，以「大開眼界」形容，他推崇，唐卡展現的藝術價值與宗教意義，讓不同文化形成非常好的互動交流。

左鎮噶瑪噶居寺指出，此次展覽巨幅唐卡取材自清乾隆專屬佛閣「梵華樓」藏傳佛教唐卡，於2018年完成問世，卻是頭一回公開展示，主要是著眼於全民籠罩疫情之下，希望藉由宗教與台灣工藝結合之作，傳遞正向能量。

20座大型佛屏淺浮雕唐卡，由現年70餘歲的不丹唐卡畫師袞桑旺秋，從2012年起開始繪製佛屏素描底稿，64歲的雕刻大師王瑞泓率團隊以台灣檜木雕刻，箔金後，由彩繪師郭佳琳上色，最後由台南永興祥木業製作花梨木框座，每1座佛屏圖像高200公分、寬133公分，加上屏座總高度達281公分。

從事雕刻3、40年的王瑞泓表示，這項雕刻任務難度很高，主要是這些檜木唐卡僅1公分厚，須於上頭完成多層次的浮雕技藝，失敗率極高，一有閃失，檜木就毀了，因此，委請經驗豐富的老師傅，6人花6年才完成。他說，每一幅作品由2名師傅花4個月時間雕刻，過程雖艱辛，但看到成品很有成就感。

「解密：梵華印象－檜木浮雕唐卡藝術展」從2月1日展出至3月13日，展出內容包括20座大型佛屏淺浮雕唐卡、明代古董彩繪唐卡及現代捲軸唐卡、巨型智慧大護法瑪哈噶拉臉形「多瑪」等，皆為台灣少見的藏傳佛教文物。