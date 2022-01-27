國發會今（27）日公布2021年12月景氣報告指出，受多項指標基期墊高影響，年增率趨緩，12月景氣轉為黃紅燈，經回溯修正11月也由紅轉為黃紅，史上連九紅「最長的紅燈期」正式結束，但景氣依舊熱絡。

經濟發展處長吳明蕙表示，這次變燈是因為出口、工業生產等多項指標前一年的基期愈來愈高，以致年增率的挑戰愈來愈高，而編製燈號的九項指標有八項是依年增率評分，因此在回溯修正後，已出現連續兩個月的黃紅燈。

吳明蕙表示，雖然景氣由紅燈轉為黃紅燈，但以綜合判斷分數而言，12月37分依舊是黃紅燈的最高分，因此景氣並沒有什麼變化，仍是熱絡的，展望未來，雖仍有疫情、通膨、俄羅斯與烏克蘭的地緣政治問題，但景氣仍是樂觀的。

不過，吳明蕙也指出，去年5月以來依新台幣計價的海關出口已連續八個月升破兆元，在這麼高的基數下，未來八項指標成長要夠高，年增率才可以一直高上來，而繼續亮黃紅燈，這確實是很大的挑戰，她表示：「事實上，就算轉為綠燈也是健康的，因為綠燈是代表景氣穩健復甦。」