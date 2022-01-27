原PO表示，他一看就知道水晶燈的燈泡不是省電燈泡（右），但還是先嘗試裝上燈座。（翻攝臉書社團《爆廢公社二館》）

一名水電技術員在臉書分享，他先前去客戶家中安裝水晶燈，結果他裝上設計師先買好的燈泡後，才發現燈泡樣式與燈飾不合，照片曝光後，引起網友熱議。

這名水電工技術員在臉書社團《爆廢公社二館》發文，透露自己先前去客戶家安裝水晶燈，在燈座裝上後，他找不到相對應外型較細長的蠟燭型燈泡，僅尋到由設計師購入的省電球型燈泡，他雖然懷疑，但秉持著實驗精神便還是先裝上。

原PO分享，沒想到他裝上後，眼前的畫面讓他大傻眼，因為省電燈泡直接凸出水晶燈座，在一片閃亮的水晶裝飾中相當突兀，明顯樣式不合。而他趕緊拍照傳給設計師詢問後，設計師才後知後覺回應：「怎麼會這樣？好奇怪喔？應該是買錯了！」，讓他超無言，直說「我先去做別的工作好了，不要跟我說話。」

文章曝光後，不少網友看到照片捧腹大笑，紛紛留言回應，「這個要放水滴燈吧」、「全裝..還沒開密集恐懼症就發作了」、「好像在孵蛋」、「我笑到不行」、「很像湯裡飄著一顆貢丸」、「秉持著設計師精神，應該要9顆全上看看感覺，說不定會湧出新的靈感」、「嘴角不自覺上揚」。