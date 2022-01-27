民進黨苗栗縣議員羅貴星因司法黃牛判刑五個月得易科罰金定讞，民進黨廉政會日前將羅停權三個月；昨天中常會中常委陳茂松當蔡總統面質疑，明天地方黨部才要開會，廉政會就搶先出手且裁決不符比例原則，是「喝稀飯湯裝醉」；陳受訪表示，廉政會根本就是「東廠」，總統說「升官發財請走別路」，羅不是升官發財，而是發不義之財，說要司法改革，這樣看得下去嗎？

陳茂松說，蔡總統詢問，那有沒有前例？組織部及秘書長林錫耀說沒有，總統表示，不然等地方黨部開會後作出結論再來研究。

外傳羅貴星屬新潮流，又有小英之友會系統背景等，因為黨內初選在即，這起裁決案備受矚目。

羅貴星司法黃牛案，今年初，法官認為羅的行徑，對法治社會、民主政治的損害非微，且一再以無關的選民服務案狡辯，態度可議，依詐欺未遂罪判刑五個月，可易科罰金，全案確定，不得上訴；廉政會日前將其裁處停權三個月。

陳茂松受訪指出，昨天針對這件事有提出，他確實很不滿意，廉政會主委邱駿彥說對羅裁決符合比例原則，他當場拿新莊市議員陳科名的案子比較說，陳貪污被起訴，一起訴馬上停權五年，羅的案子一審判決時他都沒講話，現在二審定讞，地方黨部發出通知說要開執評委會要處理，結果廉政會當天馬上就處理，將羅停權三個月。

他說，羅司法黃牛的案情，是非常惡劣的出發點，人家黨員黨費晚交一天就被停權三個月，司法黃牛也是三個月，這是有點問題。說這樣的懲處符合比例原則，他不能接受，若大家都能接受，他當然沒話講。但廉政會是「喝稀飯湯裝醉」，

他指出，以現在停權三個月，4月就可以復權，要黨內選主委、選議員都可；昨天因為總統在場他不好意思「虧」總統，2016年就職演說最大的就是「司法改革」，司法黃牛不是司法改革的一環嗎？

他說，他也拿剪報給總統看，羅貴星司法黃牛案都有報導，對民進黨傷害那麼大，法院都已經二審定讞，竟然輕輕懲處，民進黨真的要沈淪嗎？

他指出，中常委吳秉叡曾緩頰，這情形停權三個月跟逾期繳黨費的停權三個月含義上不一樣；但是他認為，「靠夭，看到鬼了喔，這停權跟那個停權含義上有什麼不同？」但是重點在於，地方黨部還沒有開會，廉政會就出手，根本就是「東廠」。

他說，曾私下跟林錫耀反應，林為廉政會緩頰說，廉政會委員都有法學素養，都是人格者。但他質疑，廉政會都被特殊派系管控？這個字子上週他就在中常會提出，總統說那去研究看看，但這週報告時，還是一樣回覆。

他揶揄，「逾期繳黨費300元，影響民進黨經濟，被停權三個月，人家只被判五個月，只停權三個月，既然要過年大家說好話，給他停權三天就好，剛好可回家過年」。

他說，上週只有中常委王定宇說，若不講個案，從整體面來說，這樣好像不太對。他也認為，羅是現任議員，裁決是否應該比他被判本刑高一點點。

他對蔡英文說，總統曾說，「『升官發財請走別路』，我是佩服你的」，但是在民進黨當議員搞司法黃牛，這是惡劣，他不是升官發財，而是發不義之財，說要司法改革，這樣看得下去嗎？