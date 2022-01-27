民進黨苗栗縣議員羅貴星因司法黃牛判刑五個月得易科罰金定讞，民進黨廉政會日前將羅停權三個月；昨天中常會遭中常委陳茂松廉政會就搶先出手且裁決不符比例原則，是「喝稀飯湯裝醉」；廉政會主委邱駿彥受訪表示，廉政會是獨立，不受到地方黨部影響，民進黨從政黨員的廉政事項，廉政會都會去處理。

對於被質疑處份太輕，邱駿彥說，因為法院認定羅涉及金額只有50萬涉及金額少等，判決五個月得易科發金，是依照比例原則，停權三個月是恰當處份。

對於被指搶在地方黨部開會前就搶先出手，邱駿彥說，以前地方黨部不會有什麼動作，都是廉政會處理完再看要怎麼處理，他也實在不清楚地方黨部要做什？工作，但廉政會就是依照廉政條例規定處理，這次也是判決有罪後，廉政會馬上處理。

他說，廉政條例也沒有規定，地方黨部處理廉政會就不可以處理，這樣會變成架空廉政會，所以他們不會受地方黨部影響；通常廉政會立案之後，地方黨部就不會去處理，這次有可能是因為地方黨部不知道法院判決何時下來，但是因為處分結果涉及今年選舉提名。但通常廉政會做出裁決後，就是最後的處份了。

至於身兼黨主席蔡英文總統昨天中常會最後表示，先看地方黨部處理結果如何；邱駿彥說，因為地方黨部決定要為羅案開會是在廉政會裁決之前，總統意思大概是，如果地方黨部明天裁決是遵照廉政會處理，那就沒事，如果說地方黨部違反廉政會裁決，到時再來看看基於一事不二理原則，再由中央黨部裁決，看地方黨部裁決是否無效。