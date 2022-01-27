園區內有50隻擬真恐龍，小朋友聽見恐龍發出吼聲、還有逼真動作，都驚呼連連，忍不住上前碰觸，相當開心。（張妍溱攝）

園方在春節前正式開幕營運，搶親子旅遊商機。（張妍溱攝）

業者表示，園區內空氣流通且設置數十公尺消毒隧道，並加強環境清潔與消毒，新春迎客。（張妍溱攝）

台中大坑前知名東山樂園，2年前變身寵物樂園，原去年要開幕，因新冠肺炎疫情延期，今年園方引進50隻擬真恐龍，有號稱最大8樓高暴龍、體長25公尺腕龍，在春節間正式開幕營運，搶親子旅遊商機；業者說，雖疫情升溫仍保樂觀，園區內空氣流通且設置數十公尺消毒隧道，並加強環境清潔與消毒，新春迎客。

業者指出，自國外引進50種不同種類恐龍，有8樓高的暴龍、體長25公尺的腕龍、孩子們最愛的三角龍、迅猛龍、牛龍、霸王龍、翼手龍等。暴龍會發出吼聲，腕龍夜間的脖子上光圈會發亮及1比1的三角龍等，另年幼迅猛龍趴在園區導覽員身上與遊客互動。

業者表示，為讓遊客感受3億年前、遠古時代的恐龍，栩栩如生的展示在遊客面前，每隻擬真恐龍彷彿都注入「靈魂」動了起來，讓人驚艷，遊客林媽媽說，小朋友聽見恐龍發出吼聲，超逼真會動的恐龍，驚呼連連，說好玩。

海灣國際開發董事長劉至誠說，大坑是台中市後花園，尤其園區內有大坑溪貫穿，享有自然山水美景，寵物樂園佔地2萬1千坪，除提供寵物旅遊、親子育樂等主題樂園，另恐龍外、還有旋轉木馬、許願魚池、親子戲水池，適合親子遊玩。

業者指出，春節期間除擬真恐龍的互動秀表演、小丑魔術表演秀、充氣恐龍團康遊戲、啵比玩偶舞、歌手演唱表演等，也有恐龍套餐、金剛蝦套餐等，吃喝玩樂全都包；預估若每日約1.5萬多人入園參觀，從春節到元宵節，共計20多萬人次，搶攻旅遊商機。