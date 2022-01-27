民眾服務社27日在國民黨台中市黨部，舉辦「歲末祝福與關懷、寒冬送暖」聯誼活動。（陳世宗攝）

民眾服務社理事長郭元瑾（左），加碼致贈每人1000元紅包，讓弱勢家庭過個溫馨的農曆年。（陳世宗攝）

國民黨台中市黨部寒冬送暖 民服社理事長自掏腰包溫暖弱勢邊緣戶

農曆春節到來加上疫情持續延燒，對低收入戶弱勢族群，正憂心今年農曆年不知要如何過？國民黨台中市民眾服務社理事長郭元瑾如「及時雨」伸予援手，自掏腰包27日致送81戶弱勢邊緣戶；包括有機棉被、惠中寺蘿蔔糕、有機蛋、人蔘烏骨雞、泡麵及白米外，還加碼致贈每人1000元紅包，讓弱勢家庭過個溫馨的農曆年。

民眾服務社理事長郭元瑾有感疫情嚴峻，讓更多弱勢家庭更顯困頓，為幫助經濟弱勢家庭27日在國民黨台中市黨部，舉辦「歲末祝福與關懷、寒冬送暖」聯誼活動。

郭元瑾指出，這兩年受COVID-19疫情影響，各行各業都很辛苦，弱勢族群可能面臨裁員、減薪、無薪假等情況，讓原本收入較低的弱勢族群，受到疫情衝擊更顯得困頓。農曆春節到來，不少人生活陷入困境，現實生活中有許多「經濟弱勢邊緣戶」無法得到幫助，特準備多項物資和紅包協助弱勢家庭，並期能發揮拋磚引玉，籲更多愛心人士加入行善行列。

郭元瑾說，目前實施12年國民義務教育，讓台灣現在沒有文盲，這全是國民黨的功勞，做人要有感恩的心，國民黨以前執政時有好的德政，全都遭到抹殺；現在民進黨執政訓練一些「1450」，民進黨太多的邪惡事情，目前淪為「1450」在治國。

台中市政府參議賴森林表示，郭元瑾理事長不斷為社會付出，包括優秀學生頒發獎助學金、歲末提供民生物資等；不管寒流怎麼吹，大家的心是溫暖的。民間的力量永遠比政府大，因為民間很多有愛心的企業家在付出，致力打造台中成為全台灣最宜居的城市。

及時雨寒冬送暖聯誼活動