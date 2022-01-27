聯準會（Fed）召開今年首度例會後態度更趨鷹派，但明示將於3月啟動升息循環，Fed主席鮑爾並暗示，為拉低過高的通膨，不排除連續升息的可能。市場預期Fed在3月例會時至少升1碼，接著5月再度升息。

鮑爾在會後記者會釋出更為鷹派的立場，不僅表明Fed已準備好在3月15-16日的會期啟動升息循環，且升息的速度會比過去10年還要更快。

鮑爾表示，「今年將會是我們穩定移除疫情期間採取極度寬鬆貨幣政策的一年。」

鮑爾並暗示不排除連續升息的可能，這是2006年以來Fed從未採取的升息動作。他說，「我不認為可以明確知道未來的升息動向，但我想確實有不危及就業市場的升息空間。」

鮑爾此番評論一出，市場升息預期進一步升高，利率期貨盤顯示市場預估3月會期至少會升1碼，5月初例會第二度升息的機率高達近七成。

景順首席全球市場策略師胡珀（Kristina Hooper）指出，鮑爾整場記者會的重點是「這次升息循環與上次不同，大家要做好今年一整年升息速度更快、幅度更大的準備。」

野村預估3月將升息2碼，接著5月再升1碼，之後到年底3次升息，每次升1碼。法國巴黎銀行也將今年Fed升息次數從4次調升到6次，每次都升1碼。

鮑爾還表示，Fed未來可能不再提供前瞻指引，對此Fed前經濟學家雷恩哈特（Vincent Reinhart）認為，「此舉的風險在於無法引導市場預期。」

Fed這次例會還通過實施最後一輪購債計畫，也就是量化寬鬆（QE）將於3月份完全退場。決策官員在會議上也討論啟動縮表的時機與速度，結論是「一旦開始縮表，將大幅出脫資產部位。」

自2020年將基準利率降至近乎零水位後，Fed一直保證在勞動市場未達充份就業與通膨預期回升至略高於2％之前，都不會升息，鮑爾周三強調，他與其他Fed同事都認為上述兩項政策目標都已達成。