台塑化（6505）表示，台塑石油連續數年於春節期間推出活動回饋消費者，今年更延續大受好評的「台塑週六OPEN POINT會員日」，自1月29日起至2月6日連續9天，只要持台塑聯名卡加油天天都是台塑OPEN POINT會員日，民眾開心出遊迎新春，加油還能賺點數！此活動不僅提供優惠好康，更將每公升捐出1元給家扶基金會，響應「用愛包圍 kid first」計畫。

台塑石油2021年9月起首度加入7-ELEVEN經營的OPEN POINT生態圈，跨界推出「台塑週六OPEN POINT會員日」，今年農曆過年擴大回饋消費大眾，春節期間特別加碼連續9天，凡OPEN POINT會員持台塑聯名卡至全台台亞、福懋、西歐、統一精工及台塑石油加油站等加油據點，汽油單筆加滿25公升（含）以上可享OPEN POINT回饋9.9％。以加油消費金額換算，若消費達1000元，即可累積99點OPEN POINT點數（等同現金99元），累積的點數可再次回到加油站加油折抵油款、洗車，又可到超商換咖啡、兌換商品。

台塑化指出，春節加碼活動不僅是回饋車主，讓消費者面對通膨物價上漲壓力，多選擇來台塑加油累點，除省荷包，又可應用點數聰明消費。此外，台塑石油長期以實際行動支持家扶基金會「用愛包圍 kid first」計畫，幫助這些遭受不當對待兒少能夠安心健康成長。

家扶自1987年正式推動兒童保護服務工作，為「第一個投身兒保工作的非營利組織」，率先在台倡導「兒童保護觀念」，以社工專業協助孩子走出受虐陰影，至今推動兒童保護服務已35年，共救援超過28000名遭不當對待的兒少。今年春節台塑石油更攜手國泰世華銀行做公益，藉此活動拋磚引玉，帶動更多民眾關注兒少受虐議題善盡企業社會責任，以實際行動支持讓愛無限延續。