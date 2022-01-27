486先生政治立場鮮明，為深綠KOL之一，更曾為高雄市長陳其邁推開記者麥克風。(圖／中天新聞)

486先生第一篇道歉文，語氣戲謔，遭網友狂罵太離譜，更被指控不斷刪除留言、封鎖人。(圖／486團購臉書)

知名團購電商「486先生」遭踢爆影片抄襲，引發軒然大波，過往政治立場鮮明的他，是知名深綠KOL之一，時常針貶時事，未料如今遭爆自己影片抄襲其他網紅，更被挖出7年前發文狂酸連勝文競選廣告抄襲紀錄，網友直呼根本迴力鏢。

486先生本月22日推出新影片，未料竟是抄襲來的，遭「致敬」的創作團體「HoldChill猴糗」發現後，在臉書PO文「天啊，我們被致敬了，感謝486先生看到我們的努力」，直呼「『抄』呼意料」、「拍得『抄』好」，更無奈說486影片上面竟寫著純屬娛樂效果，請勿模仿，還接了業配，但也高EQ表示，若486先生想要與他們合作，非常歡迎。

事件發酵後，486先生臉書遭網友灌爆，但卻不斷刪除留言，也不願做出解釋，還在同一時間PO文罵柯文哲。不少網友表示，自己只是要求486先生說明、道歉，就遭刪除留言並封鎖。或許是見風波不斷擴大，486先生最後終於下架影片，並且發文致歉。

然而486先生第一次的道歉文因語氣戲謔，稱「有朋友反映我們同事拍的影片，是跟HoldChill猴糗致敬的，我真的差點腦溢血，我在這要公開向猴糗致歉，真尷尬，若有經過我公司，我會請吃飯道歉」，被痛批毫無誠意，第二次才改為較為正式的道歉聲明。

486先生今天早上再度發出道歉聲明，表示影片有許多雷同之處，立刻下架並啟動內部調查，感謝HoldChill猴糗與網友監督。但網友仍不買單，紛紛開罵「影片文案也是淘寶買的嗎」、「平常罵人罵很兇，但對自己就輕輕放下，毫無誠意」、「一句道歉都沒有的道歉聲明」、「還雷同咧，抄襲就抄襲啦」、「笑死，出事狂封鎖刪留言，現在又輕輕帶過，丟臉」、「抄襲還好意思說請勿模仿」、「台灣價值你敢嘴，人家有黨在挺」、「OK啦，有台灣價值塔綠班會來幫你護航」、「人不要臉天下無敵」、「有經過才請客哦，沒經過就算了^^」。

更有網友翻出486先生在2014年，批評連勝文競選廣告抄襲，罵「這不是黑心什麼才叫黑心，連勝文一定說不知情，都是底下的人弄的」，如今自己影片不但抄襲，還都推給同事，讓人狂酸：「我是來看迴力鏢的」、「自打臉永遠不嫌遲」、「標準的言行不一，嚴以律人，寬以待己...」、「第一次看到道歉叫受害人自己來的，不愧是486」、「有沒有打連勝文很用力，打自己輕輕帶過的八卦？」、「我台派也看不下去，這聲明非常糟糕，公關在幹嘛」。