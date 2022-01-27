台中市工商發展投資策進會27日舉行記者會。（台中市工策會提供）

工策會邀請寶島伴手禮旗艦店合作店家設攤展示。（台中市工策會提供）

為搶攻春節商機，寶島伴手禮旗艦店與台中市十大伴手禮強強聯手，推出「連結台中百大伴手禮購起來」優惠券，憑券消費滿500元即可折抵100元。台中市工商發展投資策進會27日舉行記者會，邀請寶島伴手禮旗艦店合作店家設攤展示，透過店家串連、共同曝光打行銷團體戰，全力協助在地產業掌握商機，期盼店家在這波年節檔期業績開紅盤。

中華民國糕餅同業公會全國聯合會理事長周子良表示，台中是糕餅的故鄉，寶島伴手禮旗艦店從台中出發，串聯全國伴手禮行銷到全世界，透過「伴手禮國家隊」打造新品牌價值，讓國際人士想到糕餅就想到台灣。

周子良說，寶島伴手禮旗艦店邀請台中市十大伴手禮在中部地區推出優惠券活動，消費者掃描優惠券上QRcode即可一覽所有優惠合作店家，歡迎民眾春節期間走春更要消費台中優質伴手禮。

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，台中在烘焙、糕餅業擁有深厚的文化底蘊以及紮實的發展基礎，今年的台中市十大伴手禮讓外縣市、海外的消費者驚嘆台中除了太陽餅外，還有上千上百種令人驚豔的伴手禮品。這次與寶島伴手禮旗艦店合作推出優惠券，透過其「伴手禮國家隊」帶領在地廠商跨足外銷市場，期盼在周理事長領導下，在地產業能夠再創業績高峰。

工策會強調，此次優惠券與台中精選店家合作，透過店家間相互露出，行銷整體伴手禮產業，集結多樣精選商品在單一平台，提供消費者最優惠且最有質感的選擇。不僅如此，這次優惠券結合當地知名飲料店、知名養生連鎖集團及台中市產業故事館等通路發送，讓台中伴手禮結合業務贈禮及生活經濟，協助店家提升知名度外，也讓民眾在日常禮尚往來時多一個不一樣的選擇。