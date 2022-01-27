🚨 🚨🚨Gov’t contractor talking about the secret midnight flights from southern border into Westchester (NY) Airport:



“If it gets out… the government is betraying the American people.”



Stop lying to us.

Secure the border.

Uphold rule of law.https://t.co/Gd7UmTz7Ct pic.twitter.com/vAyGO1GvkQ — Rob Astorino (@RobAstorino) January 27, 2022

澳洲保守派政治評論家26日指出，雖然美國總統拜登（Joe Biden）正全力保護烏克蘭主權，但他同時也在國內策劃「秘密入侵」，趁夜將非法移民運往全美的不同地區安置，且當地居民和警方對此「完全不知情」。

澳洲保守派政治評論家與作家戴文（Miranda Devine）26日投書《紐約郵報》（New York Post），稱拜登和美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在海外全力維護烏克蘭的主權，希望阻止俄羅斯入侵該國，但兩人卻同時在美國國內策劃「秘密入侵」，將大量非法移民偷偷送進美國社區。

她指出，前紐約州威徹斯特郡（Westchester County）郡長歐瑞祥（Rob Astorino）依《資訊自由法》（Freedom of Information Act），自聯邦政府取得一段時長約51分鐘的影片，可見1架聯邦政府包機2021年8月12日夜間於紐約州白原市（White Plains）機場降落；當時已超過該機場的宵禁時間，但當地警方卻完全未收到通知，「違反所有安全協議」。

當地警局巡佐漢伯斯基（Michael Hamborsky）隔天清晨才接獲通知趕往現場，並嘗試向該機周圍的聯邦政府承包商詢問其身分和包機目的，但被承包商人員拒絕，稱其行動授權來自美國國土安全部（Department of Homeland Security），而該部希望相關活動「不要吸引外界注意力」；就連機上移民下機轉乘巴士後，司機也宣稱「不知道自己的目的地為何處」。

戴文指出，這類行動至少從2021年8月8日便開始出現，直到10月下旬遭《紐約郵報》爆料後才暫時停止，痛批拜登明明知道美國人不希望自家遭非法移民入侵，還秘密將其送往各地安置，根本是「背叛美國人民」。