民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案，新北地檢署25日依涉犯偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等8罪起訴林，並痛批林秉樞惡性重大，毫無悔意；全案起訴後移審新北地院，今召開羈押庭，新北地院合議庭法官指，因本案有危害善良風俗之虞，因此不公開審理。合議庭下午7時半裁定羈押禁見。

據了解，林秉樞一改先前移送堅決否認的態度，在庭上姿態放軟，並沒有為自己辯解太多，針對檢方起訴的8大罪嫌客觀事實全都承認，僅有針對是否成罪部分有稍作討論，也釋出善意稱希望與高嘉瑜和解，保密條款、懲罰性違約金等條件都願意接受。

據悉，雖然林委任律師認為，林有長期精神問題，也有當庭向法官稍微提出精神鑑定，但法官指示，待全案進入準備程序再說，請律師後續再遞狀表示，而林律師也向法官提出，希望以30至50萬元重金交保。

針對林被起訴的8大罪嫌，林的律師最擔憂P圖偽造交易明細的偽造文書罪嫌，因為LINE對話紀錄都可作證6次P圖紀錄，且採一罪一罰方式，若全數成罪，刑期累計後相當可觀。

新北地檢署25日火速偵結林秉樞施暴案，查出林自去年9月起截錄高女9張裸照、指示助理化名在網路上威脅恐嚇高，甚至發現高與前男友馬文鈺（小馬）仍有聯繫時，醋勁大發，將高拘禁在飯店內施虐；得知媒體欲爆料此事後，還多次致電威脅高要「一起死」。

另外，林秉樞也曾指示賴姓助理、郭姓祕書、鄭姓藝品店負責人3人，幫助他偽造自動櫃員機交易明細照片，利用修圖軟體竄改銀行、郵局帳戶餘額，一度將他帳戶餘額變造為6236萬元，讓他藉此向對外炫耀膨風。因此，林被依8大罪嫌起訴。

不過，國民黨北市議員徐巧芯等人告發林秉樞疑涉網軍、特權喬事、金流異常，涉犯洗錢罪、違反《國家安全法》、《稅捐稽徵法》；另高嘉瑜控告林在看守所說送她「400萬及勞力士金錶」涉嫌誹謗罪，檢方均認定罪證不足，處分不起訴。