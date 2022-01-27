國民黨中央委員選舉，今年有不少年輕人參選，其中由全國青年工作委員會推薦的40歲以下青年，更在此次黨內選舉大獲全勝。全國青工總會長廖怡秀表示，此次中央委員選舉中，可知青工的青年在國民黨扮演的腳色更多元，不僅在地方選舉能支持並輔佐國民黨候選人，同時更能加入黨務及黨的重要決策。

國民黨中央委員日前改選，共有218人登記參選，選出190位中央委員以及95位候補中央委員，由於登記參選人數少於應選人數，形同登記就當選中央委員或成為候補中央委員。結果出爐，由花蓮縣長徐榛蔚拔得頭籌，黨籍立委傅崐萁、吳怡玎、洪孟楷、李德維、翁重鈞、張育美、林文瑞等都入列。

國民黨全國青年工作委員會今天發布新聞稿表示，此次21屆中央委員40歲以下有35位，候補中央委員6位，共有41位，佔中央委員總額兩成多，可見國民黨黨內年輕化的趨勢。

全國青年工作委員會說，在青年中央委員候選人中，全國青工總會幹部推舉青年人才共16位，近黨內中央委員青年比例4成，可見國民黨青年成為一股新氣象及新勢力，使國民黨能加速年輕化並了解社會青年的訴求，從此次選舉結果，可知國民黨更重視社會青年的參與及建議。

全國青工總會長廖怡秀表示，希望全國青工委員會能作為提供黨內年輕同志參與政治事務的良好平台，凝聚青年向心力，創造藍青世代來提升國民黨青年化，提升黨內青年參政比率，不僅在地方選舉能支持並輔佐國民黨候選人，同時更能加入黨務及黨的重要決策。