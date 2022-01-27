真警都不敢，義警卻做了！1名網友在路上直擊1輛機車的車牌被紙張擋者，紙張寫「台北市政府警察局交通義警大隊中正二隊」，最後還用紅字寫著「執行勤務中」，讓網友質疑義警可以這樣做？有人則留言應該是義警執勤完忘記拆下，對此中正第二分局回應已轉達義交幹部，若有違規將開罰。

1名網友在臉書「爆料公社二社」發表3張照片，照片是1名身穿「便服」的民眾正在騎車，但對方機車的車牌卻被1張紙張擋住，紙張上頭寫著「台北市政府警察局交通義警大隊」、「中正二隊」，內容最後1句用紅字粗體寫著「執行勤務中」。

網友直擊1輛機車的車牌被紙張擋者，紙張寫「台北市政府警察局交通義警大隊中正二隊」，最後還用紅字寫著「執行勤務中」，讓網友質疑義警可以這樣做？（翻攝自臉書「爆料公社二社」）

照片曝光後原PO發文說「以為是警察單位，結果上面寫義警，然後整路遮著車牌在路上行駛」，並標註台北市警察局；其他網友則留言「警車都沒擋車牌了，義警可以這樣？」「義警應該沒這權利，這是違法吧」、「應該是義交指揮交通時停在會被檢舉的地方，所以製作這牌子，可能剛執行完忘了拿下來」、「義交大哥辛苦了，指揮完要記得拿起了喔」。

不過也有擔任義交的網友說此舉是違法的，而且應該寫「協勤中」，還要有個人名字，中隊名，分隊名等，而且大隊強烈規定不可以遮車牌「他這張明顯不是大隊印製的，因為還必須有鋼印、級職等，歡迎檢舉他！」中正第二分局也留言已轉達中正二義交中隊幹部，若有違規將依法舉發。